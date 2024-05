Accor ouvre son 700e hôtel en Chine

(AOF) - Accor Grande Chine annonce avoir atteint 700 hôtels dans le pays, avec l’inauguration du Sofitel Shanghai North Bund, qui compte 25 étages, estampillé Sofitel Hotels & Resorts, alors que 2024 marquera le 60ème anniversaire de Sofitel, " Accor continue de contribuer au développement de l’industrie hôtelière chinoise, avec créativité et engagement, et en concluant des partenariats porteurs d’une vision ambitieuse et permettant de concrétiser de nouveaux projets ", déclare Gary Rosen, directeur général de la filiale chinoise.

Ces deux dernières années, Accor Grande Chine a ouvert en moyenne plus d'un hôtel par semaine. En 2024, la filiale maintient son rythme d'expansion avec 103 ouvertures prévues d'ici la fin de l'année, pour un total d'environ 14 700 nouvelles clés. Son pipeline ne montre aucun signe de ralentissement: avec près de 150 nouveaux projets signés pour la seule année 2023, le groupe se dit " bien parti " pour dépasser ce chiffre en 2024.

" Sur les dix prochaines années, le marché chinois du voyage et du tourisme deviendra le plus important du monde ", affirme le groupe hôtelier, qui se dit "prêt à accompagner cette croissance, ayant développé une solide réputation de partenaire de confiance et un fort réseau de marques et d'hôtels d'une grande diversité à travers la Chine".

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.