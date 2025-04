Accor optimiste malgré un "environnement géopolitique et économique plus volatil"

Le géant français de l'hôtellerie Accor a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 9,2% à 1,34 milliard d'euros au premier trimestre, tiré notamment par sa division luxe et lifestyle, et confirmé ses objectifs.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

"Dans un contexte volatil, nous maintenons une forte discipline opérationnelle" et "restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de croissance moyen-terme", a commenté la directrice financière Martine Gerow lors d'un point téléphonique.

Faisant état d'une demande soutenue pour avril et mai, elle a estimé qu'il n'y avait "pas de signaux d'alerte majeurs" sur la demande, malgré le contexte économique.

De janvier à mars, le détenteur des enseignes Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou encore Pullman a vu sa division "luxe et lifestyle" croître de 17,9% à 703 millions d'euros.

Le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare) de cette division ressort en hausse de 8,3% sur un an, tiré principalement par les prix et pour un tiers par le taux d'occupation.

L'activité de la division "Premium, milieu de gamme et économique" a elle progressé de 1,8% à 703 millions d'euros sur le trimestre, avec un RevPAR en hausse de 3,4%, tiré à 90% par les prix et 10% par le taux d'occupation.

Par zones géographiques, cette division affiche un RevPAR en hausse de 0,6% dans la région Europe et Afrique du Nord, pénalisé notamment par des effets calendaires en France.

Le RevPAR de la région Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique progresse de 4,6% et celui de la région Amériques de 13,1% grâce au Brésil.

"Notre positionnement géographique diversifié et notre leadership dans les marchés les plus porteurs (...) nous permettent de continuer à croître dans un environnement géopolitique et économique plus volatil", a salué le PDG Sébastien Bazin dans le communiqué.

Accor a annoncé ce trimestre le renforcement de son partenariat avec InterGlobe en Inde et vise le déploiement d'un réseau de 300 hôtels sous marques Accor d'ici à 2030 dans le pays.

Le groupe est par ailleurs entré en négociations exclusives avec Royal Holiday Group pour l'acquisition de 17 contrats de gestion au Mexique, en Argentine, à Porto Rico et aux États-Unis, pour 79 millions de dollars.

Présent dans 110 pays avec 5.695 hôtels - dont 45 ouverts au cours du premier trimestre - Accor tiendra son assemblée générale le 28 mai.