Accor, Nexans, Sopra Steria... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Accor
Accor a décidé de différer le lancement de la nouvelle tranche de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Cette décision intervient alors que l'avancée des discussions sur la cession de la participation d'Accor dans Essendi (l'ex-AccorInvest) constitue en tant que telle une information privilégiée au sens du droit français.
Exel Industries
Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie annoncera ses résultats annuels.
Nexans annonce la finalisation de l'acquisition d'Electro Cables Inc., un fabricant canadien doté d'un très bon positionnement sur les systèmes de câbles basse tension, dans le cadre d'une démarche stratégique qui renforce la présence de l'entreprise dans l'un des segments les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Cette acquisition permet à Nexans d'accélérer sa croissance dans cette zone et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l'énergie dans la région.
Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. L'objectif est de créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité.
Transgene
Transgene a annoncé que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels les 12 et 13 janvier 2026 lors du LifeSci Partners Corporate Access Event à San Francisco. Une autre rencontre aura également lieu le 29 janvier 2026 lors du Biomed Forum d'Allinvest Securities.
