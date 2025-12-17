 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accor, Nexans, Sopra Steria... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 17/12/2025 à 18:14

(AOF) - Accor

Accor a décidé de différer le lancement de la nouvelle tranche de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. Cette décision intervient alors que l'avancée des discussions sur la cession de la participation d'Accor dans Essendi (l'ex-AccorInvest) constitue en tant que telle une information privilégiée au sens du droit français.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie annoncera ses résultats annuels.

Nexans

Nexans annonce la finalisation de l'acquisition d'Electro Cables Inc., un fabricant canadien doté d'un très bon positionnement sur les systèmes de câbles basse tension, dans le cadre d'une démarche stratégique qui renforce la présence de l'entreprise dans l'un des segments les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Cette acquisition permet à Nexans d'accélérer sa croissance dans cette zone et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l'énergie dans la région.

Sopra Steria

Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. L'objectif est de créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité.

Transgene

Transgene a annoncé que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels les 12 et 13 janvier 2026 lors du LifeSci Partners Corporate Access Event à San Francisco. Une autre rencontre aura également lieu le 29 janvier 2026 lors du Biomed Forum d'Allinvest Securities.

Valeurs associées

ACCOR
47,6200 EUR Euronext Paris +0,27%
EXEL INDUSTRIES A
36,700 EUR Euronext Paris -3,93%
NEXANS
120,4000 EUR Euronext Paris -2,75%
SOPRA STERIA
154,7000 EUR Euronext Paris +1,18%
TRANSGENE
0,9440 EUR Euronext Paris -1,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/12/2025 à 18:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank