Accor mène une enquête interne après un rapport mettant en cause ses pratiques en matière de droits humains
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:09

Accor SA ACCP.PA :

* SOUHAITE APPORTER DES PRÉCISIONS À LA SUITE DE LA PUBLICATION D’UN RAPPORT METTANT EN CAUSE LES PRATIQUES DU GROUPE EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS

* DÉMENT FERMEMENT TOUTE IMPLICATION DANS L’EXPLOITATION SYSTÉMIQUE SUPPOSÉE LIÉE À LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS OU D’ENFANTS

* MÈNE UNE ENQUÊTE INTERNE APPROFONDIE ET A MANDATÉ UN CABINET EXTERNE AFIN DE VÉRIFIER LES FAITS CITÉS

* LES CONCLUSIONS DE CES VÉRIFICATIONS SERONT RENDUES PUBLIQUES

* SI CERTAINES DE CES ALLÉGATIONS DEVAIENT ÊTRE CONFIRMÉES, PRENDRAIT TOUTES LES MESURES APPROPRIÉES ET SE RÉSERVE LE DROIT D’ENGAGER DES POURSUITES

Texte original nPLX3BF258

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ACCOR
39,290 EUR Euronext Paris -6,47%
