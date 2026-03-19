Accor mène une enquête interne après un rapport mettant en cause ses pratiques en matière de droits humains

Accor SA ACCP.PA :

* SOUHAITE APPORTER DES PRÉCISIONS À LA SUITE DE LA PUBLICATION D’UN RAPPORT METTANT EN CAUSE LES PRATIQUES DU GROUPE EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS

* DÉMENT FERMEMENT TOUTE IMPLICATION DANS L’EXPLOITATION SYSTÉMIQUE SUPPOSÉE LIÉE À LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS OU D’ENFANTS

* MÈNE UNE ENQUÊTE INTERNE APPROFONDIE ET A MANDATÉ UN CABINET EXTERNE AFIN DE VÉRIFIER LES FAITS CITÉS

* LES CONCLUSIONS DE CES VÉRIFICATIONS SERONT RENDUES PUBLIQUES

* SI CERTAINES DE CES ALLÉGATIONS DEVAIENT ÊTRE CONFIRMÉES, PRENDRAIT TOUTES LES MESURES APPROPRIÉES ET SE RÉSERVE LE DROIT D’ENGAGER DES POURSUITES

(Rédaction de Gdansk)