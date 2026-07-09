Accor identifie les grandes tendances de l'hôtellerie d'affaires pour 2026

Le groupe hôtelier a réuni des agences de voyages et de grandes entreprises afin d'anticiper les évolutions du marché des déplacements professionnels et d'orienter sa stratégie.

Accor annonce avoir organisé la troisième édition de son "Global Leadership Council", réunissant des agences de voyages et des dirigeants de 18 organisations d'Europe et d'Amérique du Nord représentant environ 3 millions de voyageurs d'affaires. Les échanges ont fait ressortir plusieurs tendances clés qui devraient soutenir la performance de l'hôtellerie en 2026 et au-delà.

Les participants ont notamment mis en avant l'importance de partenariats stratégiques renforcés entre clients et hôteliers, d'un meilleur équilibre entre maîtrise des coûts et expérience des voyageurs, ainsi que du déploiement d'applications concrètes de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le parcours de réservation.

Ils ont aussi souligné la nécessité de mettre en place des structures tarifaires plus agiles et ainsi qu'une meilleure disponibilité des tarifs négociés sur l'ensemble des canaux de réservation.

Les conclusions de cette troisième édition, ouverte par Sébastien Bazin, président-directeur général d'Accor, alimenteront directement la stratégie du groupe dans les voyages d'affaires.