Cyclisme/Tour de France-Pogacar fait coup double sur la 6e étape et assomme la concurrence

Tour de France

par Vincent Daheron

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a frappé jeudi un ‌premier grand coup dans la 113e édition du Tour de France en réussissant le doublé sur la sixième étape, à Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées) : la victoire et le maillot ​jaune.

Le quadruple vainqueur de la Grande boucle a dépossédé le Norvégien Torstein Traeen (Uno-X Mobility) de la tunique jaune, malgré près de huit minutes d'avance au général au départ de l'étape, et reprend son bien deux jours après l'avoir cédé.

"C'est une victoire incroyable, l'une des plus belles", a réagi Tadej Pogacar. "Je ne ​calculais pas les secondes ou les minutes, je voulais juste rouler à fond jusqu'à la ligne d'arrivée."

Le Slovène a surtout créé des écarts déjà importants avec ses principaux concurrents à la victoire finale.

Dans ​le même temps au classement général jeudi matin, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), deuxième ⁠de l'étape à 2'38'', compte désormais 2'42'' de retard sur le Slovène au jeu des bonifications.

"C'était une journée vraiment difficile, pas celle que ‌j'espérais. Évidemment, je suis déçu, mais c'est la vie", a reconnu le Danois. "Je crois toujours en moi, je crois toujours que mes jambes iront mieux au fil de la course. La bataille n'est pas finie."

Le Mexicain Isaac del Toro (UAE Team ​Emirates-XRG) a pris la troisième place de l'étape (+ 2'57'') et ‌du général (+ 3'27''). Le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), cinquième du jour dans le même temps qu'Isaac ⁠del Toro, est sixième du général (+ 3'55'').

Ce premier test en haute montagne, en conclusion d'un séjour pyrénéen allégé, a remis tout le monde à sa place, à commencer par Torstein Traaen (Uno-X Mobility). Maillot jaune depuis mardi, le Norvégien a craqué à près de 11 km du sommet du col du Tourmalet (17,1 km ⁠à 7,3% de pente moyenne) ‌avant de chuter lourdement dans la descente. Il est tout de même remonté sur son vélo et a franchi la ⁠ligne avec 29'55" de retard.

SEIXAS RÉUSSIT SON PREMIER TEST EN HAUTE ALTITUDE

Le dénouement de cette étape longue de 186,2 km au départ de Pau (Pyrénées-Atlantiques), et ‌avec 4.100 mètres de dénivelé positif, n'a pas surpris grand monde quand l'équipe de Tadej Pogacar s'est portée en tête du peloton ⁠au pied du col d'Aspin (12km à 6,5%), à 80 km de l'arrivée.

Les coéquipiers du double champion du monde ⁠se sont relayés avant que ce ‌dernier ne soit lancé sur orbite à cinq kilomètres du sommet du Tourmalet par Isaac del Toro, équipier de luxe.

Environ 500 m plus loin, "Pogi" filait ​seul vers les cimes pyrénéennes. Jonas Vingegaard a d'abord amorti l'écart, a ensuite semblé ‌pouvoir revenir sur son rival, avant de voir l'élastique céder dans les dernières pentes du Tourmalet.

Tadej Pogacar est passé au sommet avec 30 secondes d'avance sur le coureur de l'équipe ​Visma-Lease a bike et près d'1'30'' sur un trio composé du Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), de l'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) et du Mexicain Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

En bas de la descente, le Slovène avait plus que doublé son avance, qu'il a ensuite encore considérablement creusée dans la montée ⁠vers Gavarnie-Gèdre (18,7 km à 3,7%) pour s'offrir sa 23e victoire sur le Tour, sa deuxième dans cette édition.

Jonas Vingegaard, lui, était seul entre Tadej Pogacar et un groupe qui se disputera certainement la place restante sur le podium, dans plus de deux semaines à Paris.

À ce jeu, Isaac del Toro a pris une option, mais Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) n'a pas dit son dernier mot malgré un petit éclat dans l'ascension du Tourmalet qu'il est parvenu à combler dans la descente. Il est quatrième du général, à trois secondes du podium.

Paul Seixas, lui, a réussi son premier test en haute altitude, à la bataille ​pour le podium.

(Reportage de Vincent Daheron à Gavarnie-Gèdre)