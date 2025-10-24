Accor grimpe après un T3 "rassurant" et le relèvement de son objectif annuel d'EBE

Accor grimpe en Bourse vendredi après avoir fait état la veille de résultats "rassurant" et "cochant toutes les cases" au troisième trimestre, les analystes soulignant également le relèvement de perspective annuelle de bénéfice d'exploitation.

A Paris, vers 08h07 GMT, le titre du groupe hôtelier prend 5,52% à 44,54 euros.

Accor a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros et a indiqué s'attendre à une croissance de son excédent brut d'exploitation (EBE) courant entre 11% et 12%, contre 9% à 10% précédemment.

Les analystes de JP Morgan ont qualifié le trimestre de "rassurant", soulignant la révision à la hausse de l'objectif d'EBE et les plans de rachat supplémentaires du groupe.

Accor a en effet annoncé le lancement d'une tranche de rachat d'actions de 100 millions d'euros au quatrième trimestre.

Le groupe a également confirmé jeudi étudier une possible cotation en Bourse d'Ennismore, qui regroupe ses marques d’hôtellerie et de restauration "lifestyle".

"Les commentaires positifs sur les transactions en cours, d'une révision à la hausse des prévisions d'Ebitda pour l'exercice (...) et les commentaires rassurants sur le processus de cession d'Essendi devraient soutenir la surperformance de l'action", observent les analystes de Jefferies qui estiment que le troisième trimestre "coche toutes les cases".

