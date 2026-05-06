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Accor : 'gap' au-dessus de 41,42E, résistance des 44,6E en vue
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:24

Les craintes sur l'activité du tourisme s'estompent : Accor ouvre un 'gap' au-dessus de 41,42E et se hisse au niveau de la MM200 qui fait office de résistance vers 44,6E.
Un niveau proche de la résistance oblique court terme qui gravite vers 45,5E et se confond avec la MM100, la résistance horizontale des 46,E du 17 avril nest pas loin derrière.

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