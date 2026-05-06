Accor : 'gap' au-dessus de 41,42E, résistance des 44,6E en vue
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:24
Un niveau proche de la résistance oblique court terme qui gravite vers 45,5E et se confond avec la MM100, la résistance horizontale des 46,E du 17 avril nest pas loin derrière.
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