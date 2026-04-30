Accor et Uber signent un nouveau partenariat stratégique multi-marchés
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:15
Ce partenariat entre Accor et Uber permet de relier les comptes des ?deux?? entités. Il offre également de nouvelles opportunités de gagner des points ALL Accor ainsi que des avantages exclusifs pour les membres des deux ??plateformes.?
Les membres ALL Accor auront un accès aux services de mobilité et de livraison de repas Uber dans les marchés éligibles, ?à travers????? d'ALL Accor, depuis leur domicile jusqu'à leurs futurs séjours à l'hôtel.
Les membres gagneront des points ALL Accor sur leurs courses Uber et leurs commandes Uber Eats. Les membres Uber One bénéficieront également d'avantages supplémentaires.
Les membres profiteront d'un accès réciproque aux programmes, incluant des surclassements de statut ALL Accor pour les membres annuels Uber One et des périodes d'essai gratuites prolongées ?d'Uber One ?pour les membres ALL Accor éligibles.
Les points accumulés pourront être utilisés dans le programme ALL Accor à travers son réseau hôtelier mondial, la restauration et plus de 110 partenaires.
?? ?
Avec un lancement prévu dans des marchés clés au cours du second semestre, le partenariat inclura d'abord les services Uber et Uber Eats en France, en Allemagne et en Pologne. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Maroc proposeront également des avantages ?avec les services de mobilité d'Uber?????.
" Notre collaboration avec Uber marque une étape clé pour ALL Accor, renforçant notre engagement à bâtir un programme de fidélité le plus gratifiant et le plus complet. ", a déclaré Alix Boulnois, Directrice générale Commercial, Digital & Tech chez Accor.
" Le partenariat avec Accor ?facilite?? ?voyage et vie quotidienne ??pour nos clients communs qui vont bénéficier de plus de simplicité et d'avantages "??, a déclaré Madhu Kannan, Chief Business Officer d'Uber.
Valeurs associées
|42,130 EUR
|Euronext Paris
|+0,57%
A lire aussi
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, jeudi: - L'Iran ira bien à la coupe du monde aux Etats-Unis Le président de la Fifa Gianni Infantino a réaffirmé jeudi que l'Iran participerait à la Coupe du monde 2026 et qu'elle disputerait ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
-
Gabriel Attal veut faire du "droit au travail" et de la "liberté de travailler" un "enjeu majeur de l'élection présidentielle", en proposant notamment de "supprimer le plafond de 220 heures supplémentaires annuelles autorisées" et la "démassification de l'enseigement ... Lire la suite
-
Un mineur de 15 ans a été interpellé dans l'enquête sur l'attaque informatique ayant visé le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dont le Premier ministre Sébastien Lecornu a visité les locaux jeudi, annonçant le déblocage de 200 millions d'euros ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer