Accor et H World Group connectent leurs programmes de fidélité

Les géants de l'hôtellerie Accor et le Chinois H World Group étendent leur alliance historique. Grâce à un partenariat de distribution croisée, ils s'ouvrent mutuellement l'accès à leurs bases de clients en Chine, en Europe et au Moyen-Orient et ciblent 430 millions de membres.

Douze ans après leur premier accord de Master Franchise, Accor et H World Group ouvrent un nouveau chapitre stratégique. Les deux groupes ont annoncé ce jour le déploiement échelonné d'un partenariat de distribution et de fidélité direct, visant à faire tomber les barrières géographiques entre la Chine et l'Occident.

Concrètement, les hôtels de H World International en Europe et au Moyen-Orient intègreront les plateformes de réservation d'Accor. A l'inverse, les marques premium et de luxe d'Accor en Chine continentale deviendront accessibles via les canaux directs de H World. Pour les clients, cette passerelle permettra dès 2026 de cumuler des points, de bénéficier de tarifs préférentiels et de voir leurs statuts reconnus sur les deux réseaux.

Une force de frappe de 430 millions de membres

Cette alliance "asset-light" permet à Accor de s'ancrer plus profondément en Chine, premier marché mondial du voyage, en s'appuyant sur la puissance de feu de son partenaire. Ensemble, le programme ALL (Accor) et H Rewards (H World) pèsent désormais une base combinée de 430 millions de membres pour un réseau de près de deux millions de chambres.

"Il s'agit d'abolir les barrières géographiques, d'améliorer la distribution et d'enrichir notre écosystème", s'est félicité Sébastien Bazin, PDG de Accor.

Ji Qi, Président de H World, y voit quant à lui une "évolution naturelle" visant à maximiser la valeur pour les propriétaires d'hôtels et les voyageurs. Bien que connectés, les deux programmes de fidélité continueront de fonctionner de manière indépendante.