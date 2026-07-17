Accor enquête puis blanchit son directeur général Sébastien Bazin

Le conseil d'administration du groupe hôtelier aurait mandaté le cabinet d'avocats parisien BDGS pour enquêter sur des soupçons de conflits d'intérêts et de favoritisme visant son PDG, révèle le Financial Times. L'investigation, conclue ces dernières semaines, a écarté l'ensemble des allégations.

Selon le Financial Times, l'enquête avait été réclamée par Sébastien Bazin lui-même après la circulation, auprès des administrateurs, d'un document anonyme détaillant une série d'accusations. Menée par Antoine Gosset-Grainville, par ailleurs président d'Axa, elle portait notamment sur les relations d'Accor avec Paris Society, la société d'hospitalité détenue par Laurent de Gourcuff, proche du dirigeant, ainsi que sur la nomination en 2025 d'une conseillère en communication externe à un poste de direction au sein d'Ennismore, la division de luxe qui prépare une introduction en Bourse. Cette femme entretiendrait une relation amoureuse de longue date avec Sébastien Bazin, mais ce lien n'entrait pas dans le périmètre de l'enquête, ne figurant pas dans les allégations transmises au conseil.

Le cabinet a conclu que les accusations étaient "sans fondement", des conclusions "unanimement approuvées" par le conseil, qui a clôturé le dossier. Accor affirme avoir mené "une enquête indépendante" confirmant l'absence de "manquement aux obligations légales ou fiduciaires" de son dirigeant, et se réserve le droit de faire valoir ses droits pour mettre fin à ces "allégations infondées".