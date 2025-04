Accor: en négociation exclusive avec Royal Holiday information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce être en négociation exclusive avec Royal Holiday pour l'acquisition de 17 contrats de gestion (3 200 clés).



Le portefeuille comprend six all-inclusive resorts au Mexique (1 660 clés) qui seront exploités par Ennismore, ainsi que onze resorts et hôtels urbains au Mexique, en Argentine, à Porto Rico et aux États-Unis (1 540 clés).



Le prix d'acquisition de 79 millions de dollars sera versé en plusieurs tranches.



L'opération devrait être finalisée au second semestre 2025, après l'obtention des autorisations réglementaires habituelles, notamment l'aval des autorités de la concurrence.



Thomas Dubaere, Directeur général Accor Amériques, déclare : ' Il s'agit d'une belle opportunité pour Accor de développer ses marques Premium, Milieu de gamme et Economiques dans de nouvelles destinations américaines'.





