Accor: deux projets menés au Rajasthan avec Sukhani Ventures information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Accor a annoncé lundi soir qu'il allait s'associer au groupe indien Sukhani Ventures afin d'étendre sa présence sur le segment de l'hôtellerie de luxe en Inde.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent qu'ils comptent installer ensemble les enseignes Raffles et Sofitel, deux des marques haut de gamme les plus emblématiques d'Accor, dans la région du Rajasthan, au nord du pays.



Le premier projet, baptisé 'Raffles Ranthambore', sera un complexe ultra-luxueux de 63 villas niché au coeur du parc national de Ranthambore, prisés des familles, aventuriers et passionnés de faune.



Situé à seulement 130 km de là, le 'Sofitel Legend Sukh Bagh Jaipur' proposera lui plus de 300 chambres dans un havre de paix urbain idéal pour les événements, mariages et séminaires.



L'ensemble 'Raffles Ranthambore' ouvrira ses portes mi-2027 et 'Sofitel Legend Sukh Bagh Jaipur' fin 2028.



Accor compte aujourd'hui plus de 70 hôtels en activité en Inde, notamment à travers ses marques Pullman, Novotel, Mercure, ibis et Fairmont.





