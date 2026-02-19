 Aller au contenu principal
Accor confirme ses prévisions à moyen-terme
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 08:45

En 2025, le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 5,64 MdEUR, en hausse de 4,5% à taux de change constant, avec 2,4% pour Premium, Milieu de Gamme et Économique et 9,8% pour Luxe & Lifestyle.

Le résultat net part du groupe s'est établi à 449 MEUR en 2025, contre 610 millions d'euros en 2024, qui avait bénéficié de plus-values sur des cessions d'actifs d'Essendi. Le bénéfice net dilué par action recule à 1,61 EUR contre 2,33 EUR un an plus tôt.

Accor a fait état d'un excédent brut d'exploitation courant de 1,20 MdEUR l'an dernier, contre 1,12 milliard d'euros en 2024, les analystes ciblant 1,19 MdEUR.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur clé de la performance hôtelière, a augmenté de 4,2% en 2025 pour s'établir à 76 euros.

"Le groupe Accor affiche une nouvelle fois en 2025 des performances en croissance solide et en ligne avec ses objectifs moyen terme" a indiqué Sébastien Bazin, président-directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Au titre de l'exercice 2025, Accor a ouvert 303 hôtels, représentant près de 51 000 chambres, soit une croissance nette de son réseau de 3,7% sur les douze derniers mois. À fin décembre 2025, le groupe exploitait un parc de 881 427 chambres réparties dans 5 836 hôtels et disposait d'un pipeline de plus de 257 000 chambres correspondant à 1 527 hôtels.

Le groupe confirme ses objectifs à moyen terme annoncés lors du Capital Market Day du 27 juin 2023, dont une croissance annuelle du RevPAR de 3% à 4%, une hausse du réseau de 3% à 5% et une progression du chiffre d'affaires M&F de 6% à 10% à taux de change constant sur 2023-2027. L'EBE courant est attendu en hausse de 9% à 12% (à changes constants), avec un impact négatif estimé à environ trente millions d'euros en 2026 sur la base des taux de change anticipés.

Le groupe vise enfin un retour aux actionnaires d'environ 3MdEUR sur 2023-2027, incluant un rachat d'actions de 450 MEUR en 2026. Accor proposera à l'Assemblée générale du 27 mai 2026 un dividende ordinaire de 1,35 EUR par action, en hausse de 7% sur un an.

