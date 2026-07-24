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Accor cède sa participation dans Essendi
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 09:52
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Le groupe hôtelier poursuit la simplification de son modèle d'affaires avec la vente de sa participation dans l'ex-AccorInvest et prévoit de redistribuer une grande partie du produit de l'opération à ses actionnaires.

Accor annonce avoir signé le 23 juillet 2026 l'acte de cession définitif de sa participation d'environ 30,7% dans Essendi (anciennement AccorInvest) à un consortium formé de Blackstone et Colony Investment Management (Colony IM), conformément au protocole d'accord annoncé le 1er avril 2026.

Le montant de la transaction peut atteindre 975 MEUR, dont environ 675 MEUR seront versés à la finalisation de l'opération et un complément de prix pouvant aller jusqu'à 300 MEUR. Le portefeuille d'Essendi sera progressivement converti en hôtels exploités sous contrats de franchise, tous conservant les marques Accor, avec de nouveaux contrats d'une durée moyenne de 20 ans.

Le groupe confirme que cette opération est conforme à la trajectoire d'excédent brut d'exploitation (EBE) courant présentée lors de sa Journée Investisseurs de juin 2023. La finalisation est attendue au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence.

Une fois l'opération réalisée, Accor prévoit de reverser la majeure partie du produit de cession à ses actionnaires via un programme supplémentaire de rachat d'actions de 500 MEUR.

Le titre progresse de 0,7% ce matin.

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