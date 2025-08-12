 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 758,50
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accor: BlackRock sous le seuil des 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 17:01

(Zonebourse.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 août 2025, le seuil de 5% du capital de la société Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et 4,28% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Accor détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

ACCOR
44,2700 EUR Euronext Paris +0,61%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank