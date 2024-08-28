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Accor annonce une opération de refinancement de sa dette hybride
information fournie par Reuters 28/08/2024 à 10:07

Accor SA ACCP.PA :

* ANNONCE UNE OPÉRATION DE REFINANCEMENT DE SA DETTE HYBRIDE

* INTENTION D'ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS SUPER SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE LIBELLÉES EN EUROS

* UN MONTANT ATTENDU DE EUR 500 000 000

* UNE PREMIÈRE DATE DE REMBOURSEMENT AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ EN JUIN 2030

* LANCE AUSSI UNE OFFRE DE RACHAT "ANY AND ALL" SUR SES OBLIGATIONS SUPER SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE REMBOURSABLES À PARTIR DE JANVIER 2025

* LES NOUVELLES OBLIGATIONS HYBRIDES DEVRAIENT ÊTRE ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT PARIS

* L’OFFRE DE RACHAT COMMENCERA LE 28 AOUT 2024 ET EXPIRERA LE 4 SEPTEMBRE 2024

Texte original [https://tinyurl.com/3m48uhr8] Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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