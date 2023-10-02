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Accor annonce une opération de refinancement de sa dette hybride
information fournie par Reuters02/10/2023 à 09:57

2 octobre (Reuters) - Accor SA ACCP.PA :

* ACCOR ANNONCE UNE OPÉRATION DE REFINANCEMENT DE SA DETTE HYBRIDE

* NOUVELLES OBLIGATIONS SUPER SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE LIBELLÉES EN EUROS REMBOURSABLES À PARTIR DE L’ANNÉE 5,5, PORTANT INTÉRÊT À TAUX FIXE PUIS À TAUX VARIABLE "RESET", D'UN MONTANT ATTENDU DE EUR 500 000 000

* PREMIÈRE DATE DE REMBOURSEMENT AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ EN AVRIL 2029

* ANNONCE AUSSI LE LANCEMENT D’UNE OFFRE DE RACHAT « ANY AND ALL » SUR SES OBLIGATIONS SUPER SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE REMBOURSABLES À PARTIR DE JANVIER 2024

* OFFRE DE RACHAT PORTANT INTÉRÊT À TAUX FIXE PUIS À TAUX VARIABLE "RESET", D'UN MONTANT DE EUR 500 000 000, ÉMISES LE 31 JANVIER 2019, ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS

* LE PRIX OFFERT DU TENDER SUR LES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES SERA DE 100% DU MONTANT EN PRINCIPAL DES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES ACCEPTÉES POUR LE RACHAT

* L’OFFRE DE RACHAT COMMENCERA LE 2 OCTOBRE 2023 ET EXPIRERA À 17:00 (HEURE DE PARIS) LE 9 OCTOBRE 2023, IL EST PRÉVU QUE L’OPÉRATION SE DÉNOUE LE 12 OCTOBRE 2023

* LES RÉSULTATS DE L’OFFRE DE RACHAT SERONT ANNONCÉS LE 10 OCTOBRE 2023

Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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