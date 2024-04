Accor, Airbus, Atos, BNP Paribas... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier présentera son chiffre d'affaires du 1er trimestre.

Airbus

Le groupe aéronautique présentera ses résultats du 1er trimestre.

Alten

Le groupe technologique présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Assystem

La société d'ingénierie présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Atos

Le groupe technologique présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Biosynex

Biosynex annonce un chiffre d'affaires 2023 en baisse de 53% à 93 millions d'euros avec "une part des produits Covid devenue minime". Le spécialiste du diagnostic affiche une perte nette part du groupe de 36,9 millions d'euros contre un bénéfice de 15,6 millions en 2022. Le résultat d'exploitation est négatif de 37,4 millions d'euros, alors qu'il était positif de 38,8 millions l'an dernier. La rentabilité opérationnelle est "impactée par la baisse du chiffre d'affaires et par des coûts de restructuration et provisions pour dépréciation des stocks de produits Covid" souligne la société.

BNP Paribas

Le groupe bancaire présentera ses résultats du 1er trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste des services d'essais, d'inspection et de certification présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Carrefour

Carrefour a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 22,156 milliards d'euros en croissance de 13,5% à magasins comparables. Elle a été tirée par l'Amérique latine où la croissance s'est élevée à 48% à 6 milliards d'euros. A magasins comparables, l'activité a reculé de 0,4% à 10 milliards d'euros en France et de 0,2% en Europe à 6,155 milliards d'euros. En France, l'évolution des revenus reflète une croissance de 0,4% en comparable en alimentaire, tandis que le non-alimentaire est en retrait de 7,5% .

Casino

Au premier trimestre, Casino affiche un Ebitda ajusté après loyers dans le négatif à hauteur de 9,6 millions d'euros contre 34,5 millions d'euros, un an auparavant à la même époque. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2,1 milliards, en recul de 3,8% en données comparable et organique et de 4,6% en données publiées après prise en compte d'un effet périmètre négatif de 1,3%, d'un effet essence de -0,1% et d'un effet calendaire positif de 0,6%.

Clariane

Le groupe de maisons de retraites présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Dassault Systèmes

Le groupe technologique présentera ses résultats du 1er trimestre.

Eramet

Le groupe minier présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Fnac Darty

Fnac Darty a publié un chiffre d'affaires de 1,793 milliard d'euros, en progression de 0,7%. Il a reculé de 0,8% à données comparables. "La bonne performance des ventes en magasin au cours de la période a compensé la baisse de l'activité digitale qui représente 21% du total des ventes du groupe", précise le distributeur. L'omnicanalité représente 51% du total des ventes en ligne des trois premiers mois de l'année.

Gecina

La foncière spécialiste des bureaux présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la manche présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

GL events

GL events a enregistré une croissance de 10% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 à 386 millions d'euros. Il a progressé de 11% à périmètre et à taux de change constants. " Les activités de GL events en Chine sont en croissance de 81% au premier trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros et retrouvent progressivement leur dynamisme ", souligne le spécialiste de l'événementiel.

Hermès

Le groupe de luxe présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Interparfums

Le groupe de parfums de luxe présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Ipsen

Le groupe pharmaceutique présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Lagardère

Le groupe de médias présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Manitou

Le groupe d'appareils de manutention présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Michelin

Michelin annonce un chiffre d'affaires en recul de 4,6% au 1er trimestre à 6,64 millions d'euros. Le spécialiste du pneumatique invoque notamment des volumes pneumatiques en baisse (-4,1%) en raison de certains marchés en retrait (construction, agricole, déstockage sur le minier) et de la poursuite de la stratégie de valeur du groupe qui se concentre sur les marchés les plus créateurs de valeur. Le groupe évalue le recul à 2,7% à taux de change constant. "La performance sur les segments les plus créateurs de valeur se traduit par un fort effet mix" ajoute-t-il.

Nexity

Le groupe d'immobilier présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux présentera son chiffre d'affaires du 3e trimestre.

Saint-Gobain

Le groupe de matériaux de construction présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique présentera ses résultats du 1e trimestre.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Seb

Le spécialiste de l'électroménager présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Spie

Le groupe de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Stef

Le spécialiste de la logistique sous température dirigée présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

STMicroelectronics

Le fabricant de semi-conducteurs présentera ses comptes du premier trimestre.

Unibail-Rodamco Westfield

Le spécialiste de l'immobilier commercial présentera ses résultats du 1e trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Vinci

Le gestionnaire d'autoroutes et d'aéroports présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Wendel

La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.