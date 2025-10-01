 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 906,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Accor achève la seconde tranche de ses rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 07:20

Accor annonce la finalisation de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions, lancé le 4 août dernier, pour un montant de 240 millions d'euros. A l'issue de ce programme, il a acquis 5 666 436 actions à un prix moyen de 42,35 euros.

Pour rappel, cette seconde tranche faisait partie intégrante du programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros annoncé par la chaine hôtelière lors de la publication de ses résultats annuels pour 2024, le 20 février dernier.

Dividendes

Valeurs associées

ACCOR
39,8000 EUR Euronext Paris -1,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank