Accor: a ouvert 50.000 chambres en 2024

(CercleFinance.com) - Accor a publié un communiqué afin de revenir sur ses activités de développement 'record' en 2024 et de dévoiler ses perspectives de croissance pour l'année 2025.



Concrètement, en 2024, Accor a ouvert 293 hôtels et resorts, ajoutant 50.000 chambres à son portefeuille. Son réseau mondial compte désormais plus de 5680 hôtels et 850.000 chambres en exploitation, auxquels s'ajoutent 1381 projets d'ouvertures (233.000 chambres).



Sur les cinq dernières années, le pipeline du groupe a augmenté à un rythme nettement plus soutenu en valeur qu'en volume, rendant le portefeuille hôtelier toujours plus qualitatif, souligne Accor.



Pour 2025, Accor misera sur l'innovation et l'expansion de son réseau, avec des ouvertures majeures et un développement ciblé en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.



Le groupe privilégiera les resorts de luxe et les établissements lifestyle pour répondre à l'évolution des attentes des clients. Dans la continuité de 2024, cette stratégie vise à 'redéfinir l'expérience hôtelière'.







