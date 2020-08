Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor a étudié la possibilité d'un rapprochement avec IHG Reuters • 20/08/2020 à 06:18









ACCOR A ÉTUDIÉ LA POSSIBILITÉ D'UN RAPPROCHEMENT AVEC IHG PARIS (Reuters) - Le groupe hôtelier Accor a étudié ces derniers mois un projet de fusion avec son concurrent britannique Intercontinental Hotels Group <IHG.L (IHG) mais n'est pas allé jusqu'à l'approcher, rapporte le Figaro dans son édition de jeudi. Citant des sources non identifiées, le journal écrit que le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, a créé début juin une équipe dédiée à ce projet, avec son directeur financier, Jean-Jacques Morin, et les banques d'affaires Centerview et Rothschild. Le conseil d'administration d'Accor est favorable au principe d'un rapprochement mais Sébastien Bazin estime plus prudent de ne rien entreprendre pour l'instant et aucun contact n'a été pris avec Patrick Cescau, le président français du conseil d'administration d'IHG, ajoute l'article. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Marc Angrand)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.56% INTERCONT HOTELS LSE +1.40%