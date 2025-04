Accor : +5,5% à 43E, les 43,4E sont tout proches information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Accor bondit de +5,5% à 43E et se dirige vers un re-test du double plancher des 11 et 21 mars des 43,4E en intraday et 44 en clôture : le titre aura alors repris 30% sur ses planchers du 7 avril... une des plus fortes hausses de l'histoire, alors que le tourisme plonge aux Etats Unis.





Valeurs associées ACCOR 42,4900 EUR Euronext Paris +4,50%