Accor : 12ème séance de hausse, record à 50,1E
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:36
Le titre affiche un gain annuel de 13,3% et tutoie désormais son record absolu des 51,1E du 10 février 2025, soit 2% de potentiel de gain, ce qui signifie que le titre se situe déjà dans un contexte de potentiel triple-top sur 12 mois.
Le seuil de retournement à la baisse se situe vers 43,4E (MM100)... à surveiller.
Valeurs associées
|49,7800 EUR
|Euronext Paris
|+1,08%
