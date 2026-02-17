 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accor : 12ème séance de hausse, record à 50,1E
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:36

Accor poursuit son rallye pour aligner une 12ème séance de hausse, laquelle débouche sur un nouveau doublé record annuel intraday/clôture à 50,1E et 49,8E respectivement (ce qui égale les "plus hauts" de fin juillet 2025).
Le titre affiche un gain annuel de 13,3% et tutoie désormais son record absolu des 51,1E du 10 février 2025, soit 2% de potentiel de gain, ce qui signifie que le titre se situe déjà dans un contexte de potentiel triple-top sur 12 mois.
Le seuil de retournement à la baisse se situe vers 43,4E (MM100)... à surveiller.

Valeurs associées

ACCOR
49,7800 EUR Euronext Paris +1,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank