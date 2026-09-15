Accenture va verser 25 millions de dollars pour régler un litige avec le gouvernement américain concernant la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)

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par Kanishka Singh

Le cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N versera 25 millions de dollars pour régler les accusations portées par le gouvernement américain concernant ses pratiques en matière de diversité , que l’administration du président Donald Trump a prises pour cible au cours de son second mandat.

“Accenture versera aux États-Unis la somme de 25.000.000 de dollars, comprenant des sanctions civiles et des intérêts sur le montant du règlement à un taux de 4 % par an à compter du 9 septembre 2026”, précise l’accord de règlement rendu public lundi. Celui-ci a été signé par le ministère américain de la Justice et Accenture.

L’administration Trump a sanctionné des organisations publiques et privées, allant des agences gouvernementales aux universités, pour leurs pratiques en matière de DEI (diversité, équité et inclusion) qui, selon les défenseurs des droits civiques, contribuent à remédier aux inégalités historiques dont sont victimes les groupes marginalisés tels que les femmes, la communauté LGBT et les minorités ethniques.

La Maison Blanche présente la DEI comme allant à l’encontre du mérite et comme discriminatoire à l’égard des Blancs et des hommes. Donald Trump a signé des décrets présidentiels demandant aux prestataires et sous-traitants fédéraux de supprimer la DEI. Les associations de défense des droits civiques affirment que de telles mesures font reculer le progrès social.

De nombreuses entreprises américaines ont revu à la baisse ou modifié leurs politiques de diversité à la suite des décrets de Trump.

Deloitte a accepté de verser 21,5 millions de dollars ‌pour mettre fin à une enquête du ministère de la Justice concernant ses pratiques en matière de diversité, selon un accord rendu public en août. IBM a accepté de verser 17 millions de dollars pour mettre fin à une enquête similaire menée par le gouvernement américain, un accord révélé en avril.

Le ministère de la Justice avait accusé Accenture d’avoir pris en compte l’origine ethnique et le sexe lors de ses décisions d’embauche et de promotion afin d’atteindre des objectifs démographiques.

Accenture a déclaré s'être conformée aux lois en vigueur et précisé que cet accord de règlement ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité.

“Nous avons coopéré avec l’enquête du gouvernement, et nous sommes heureux de tourner la page sur cette affaire afin d’éviter les coûts et la mobilisation de ressources qu’impliquerait un litige prolongé”, a déclaré un porte-parole d’Accenture.

L’accord de règlement précise qu’Accenture a nié avoir commis des actes de discrimination.