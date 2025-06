Accenture: va acquérir l'activité IPS de SIPAL en Italie information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Accenture annonce un accord pour l'acquisition de l'activité Integrated Product Support (IPS) de SIPAL en Italie, renforçant ainsi ses capacités d'ingénierie au service des secteurs aéronautique et défense en Italie et en Europe.



L'activité visée fournit des services d'ingénierie tout au long du cycle de vie de systèmes complexes (véhicules aériens, terrestres ou navals), notamment en ingénierie produit, support industriel, fabrication et formation.



Basée à Turin, elle regroupe environ 250 ingénieurs et intervient dans plusieurs programmes nationaux et européens de défense.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'expansion technologique d'Accenture en Italie, avec déjà six acquisitions réalisées depuis 2023. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.





Valeurs associées ACCENTURE-A 314,480 USD NYSE -0,69%