 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture va acquérir Cabel Industry en Italie
information fournie par AOF 24/12/2025 à 11:30

(AOF) - Accenture a scellé un accord avec l’Italien Fibonacci portant sur l’acquisition de Cabel Industry, une société technologique transalpine spécialisée dans les services de "core banking" et les services informatiques pour les institutions financières de taille intermédiaire. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.

Avec cette opération de croissance externe, Accenture va enrichir le portefeuille de services d'Accenture Financial Solutions & Technologies (AFAST), qui sera mieux positionnée pour fournir des solutions informatiques avancées aux secteurs de la banque et de l'assurance, notamment dans le gestion du crédit.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ACCENTURE-A
230,000 EUR Tradegate +0,15%
ACCENTURE-A
270,770 USD NYSE +0,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank