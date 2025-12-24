Accenture va acquérir Cabel Industry en Italie

(AOF) - Accenture a scellé un accord avec l’Italien Fibonacci portant sur l’acquisition de Cabel Industry, une société technologique transalpine spécialisée dans les services de "core banking" et les services informatiques pour les institutions financières de taille intermédiaire. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.

Avec cette opération de croissance externe, Accenture va enrichir le portefeuille de services d'Accenture Financial Solutions & Technologies (AFAST), qui sera mieux positionnée pour fournir des solutions informatiques avancées aux secteurs de la banque et de l'assurance, notamment dans le gestion du crédit.

