Accenture: travaille sur l'IA en Arabie Saoudite avec Google information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Accenture annonce travailler avec Google Cloud pour accélérer l'adoption de solutions cloud et de l'IA générative en Arabie saoudite afin de répondre aux besoins locaux en matière de données, d'exploitation et de souveraineté logicielle.



L'initiative vise à aider les organisations à créer de nouvelles opportunités commerciales et à améliorer l'expérience client en établissant un noyau numérique moderne et en faisant évoluer les agents d'IA générative pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'intelligence d'entreprise.



Le partenariat inclut l'extension du Centre d'excellence en IA générative d'Accenture et Google Cloud dans le pays. Des experts des deux entreprises accompagneront les clients dans l'identification et le déploiement de cas d'usage stratégiques.





Valeurs associées ACCENTURE-A 385,62 USD NYSE -0,35%