Accenture, Tesla, Intel... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Accenture

Accenture, dont le titre progresse de plus de 3% en avant-Bourse, a déclaré un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars (14,98 milliards d'euros) au quatrième trimestre, dépassant le consensus qui ciblait 17,36 milliards de dollars. Le groupe basé à Dublin, qui été soutenu par la demande des entreprises pour les projets d'IA, a enregistré 21,3 milliards de dollars de nouvelles réservations pour le trimestre.

Birkenstock

Birkenstoch, spécialiste allemand des sandales haut de gamme, a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires d'au moins 2,09 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), soit une croissance d'environ 17,5% à taux de change constants par rapport à l'an dernier. La firme avait auparavant indiqué tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette prévisionnelle, comprise entre 15% et 17%.

Citigroup

Citigroup a conclu un accord avec Fernando Chico Pardo en vue de lui céder 25 % du capital de Banamex, pour un montant d'environ 42 milliards de pesos mexicains, soit environ 2,3 milliards de dollars. Cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires au Mexique, et devrait être finalisée au second semestre 2026. L'opération va contribuer à l'objectif de Citigroup de céder ses activités internationales de consommation et de simplifier l'entreprise pour se concentrer sur ses activités.

Intel

La société Intel aurait approché Apple dans le but d'obtenir un investissement de la part de la marque à la pomme en échange d'une partie de son capital, selon des informations de Bloomberg. Intel, en difficulté, a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la société Nvidia la semaine dernière et avait également eu le soutien du gouvernement de Donald Trump cet été. L'État américain va prendre 10 % du capital du concepteur et fabricant de semi-conducteurs pour près de 8,9 milliards de dollars de titres, soit 433,3 millions d'actions.

Tesla

Au mois d'août, les immatriculations de Tesla ont reculé de 36,6%, à 8 220 unités, dans l'Union européenne. Sur les huit premiers mois de l'année, le repli est encore plus important à 42,9%, pour un total de 85 673 véhicule neufs vendus. À titre de comparaison, BYD, le concurrent chinois du groupe américain, a vu ses immatriculations bondir de 201,3%, à 9 130 unités, le mois dernier. Depuis le début de l'année, elles ont bondi de 244%, à 75 476 unités.