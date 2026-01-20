Accenture soutient le déploiement du parc éolien de ScottishPower Renewables
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:22
ScottishPower Renewables (SPR) a sélectionné BOSLAN pour assurer la supervision de la fabrication et le contrôle qualité des composants essentiels de son parc éolien en mer East Anglia TWO. Situé au large de la côte du Suffolk, ce projet de 960 mégawatts prévoit l'installation de 64 turbines capables d'alimenter près d'un million de foyers d'ici 2028.
L'intervention des équipes de BOSLAN couvrira l'intégralité de la chaîne de production, des fondations aux câbles d'exportation, en passant par les sous-stations électriques.
Isaac Gomez, le directeur général de BOSLAN, a souligné que l'entreprise mobilisera son expertise en IA et en gestion de données pour garantir le respect du calendrier de construction prévu pour 2027. Michael Hotze, directeur de l'exécution du projet, se réjouit de pouvoir "s'appuyer sur les synergies offertes par BOSLAN en tant que fournisseur unique pour garantir la qualité et la rapidité de livraison".
Ce contrat illustre la volonté d'Accenture d'accompagner la transition énergétique du Royaume-Uni par une gestion rigoureuse des grands programmes d'équipement.
Accenture affiche une progression de près de 7% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|286,280 USD
|NYSE
|-0,59%
A lire aussi
-
Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite
-
Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite
-
Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite
-
Y aura-t-il un procès en Belgique dans le dossier Lumumba? La famille de l'ex-Premier ministre congolais assassiné a dit mardi son espoir d'obtenir enfin "justice et vérité", lors d'une audience judiciaire cruciale à Bruxelles, soixante-cinq ans après les faits. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer