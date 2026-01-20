 Aller au contenu principal
Accenture soutient le déploiement du parc éolien de ScottishPower Renewables
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:22

Via sa filiale BOSLAN, Accenture renforce son positionnement dans les infrastructures énergétiques de grande ampleur en devenant un partenaire stratégique pour le projet East Anglia TWO.

ScottishPower Renewables (SPR) a sélectionné BOSLAN pour assurer la supervision de la fabrication et le contrôle qualité des composants essentiels de son parc éolien en mer East Anglia TWO. Situé au large de la côte du Suffolk, ce projet de 960 mégawatts prévoit l'installation de 64 turbines capables d'alimenter près d'un million de foyers d'ici 2028.

L'intervention des équipes de BOSLAN couvrira l'intégralité de la chaîne de production, des fondations aux câbles d'exportation, en passant par les sous-stations électriques.

Isaac Gomez, le directeur général de BOSLAN, a souligné que l'entreprise mobilisera son expertise en IA et en gestion de données pour garantir le respect du calendrier de construction prévu pour 2027. Michael Hotze, directeur de l'exécution du projet, se réjouit de pouvoir "s'appuyer sur les synergies offertes par BOSLAN en tant que fournisseur unique pour garantir la qualité et la rapidité de livraison".

Ce contrat illustre la volonté d'Accenture d'accompagner la transition énergétique du Royaume-Uni par une gestion rigoureuse des grands programmes d'équipement.

Accenture affiche une progression de près de 7% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
286,280 USD NYSE -0,59%
