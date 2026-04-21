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Accenture signe un partenariat avec WaveMaker pour développer l'IA agentique des entreprises
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 17:33

Accenture annonce un partenariat stratégique avec WaveMaker pour accompagner les entreprises en forte croissance dans la modernisation de leurs applications et l'adoption de solutions d'IA agentique.

L'accord cible notamment des sociétés réalisant jusqu'à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, confrontées à des systèmes vieillissants et à une complexité technologique croissante.


Les deux partenaires combinent l'expertise mondiale d'Accenture en ingénierie logicielle avec la plateforme de génération de code de WaveMaker.


Cette technologie permet de créer rapidement des applications web et mobiles sécurisées, évolutives et adaptées aux environnements réglementés.


L'objectif est d'accélérer l'innovation, de réduire les coûts de développement et d'améliorer la résilience opérationnelle des entreprises.


La collaboration répond à une demande croissante pour des solutions d'IA agentique capables de générer de la valeur sans accroître les risques ni la complexité.


Elle vise également à pallier le manque de ressources, de compétences et de budgets nécessaires aux transformations numériques à grande échelle.


" Cette collaboration permet à nos clients d'accélérer la modernisation de leurs applications et de déployer de nouvelles capacités numériques, tout en maîtrisant leurs coûts et en réduisant les risques opérationnels. " a déclaré Kishore P. Durg, directeur général senior des services de réinvention chez Accenture.


" En combinant la plateforme WaveMaker aux services d'ingénierie et à l'expertise sectorielle d'Accenture, nous proposons une approche du développement d'applications plus évolutive et reproductible ", a déclaré Senthil Ramani, directeur des offres et des produits chez Accenture. " Cela permet aux entreprises d'accélérer la mise en production tout en garantissant la cohérence, la qualité et le contrôle de leur environnement applicatif. "

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