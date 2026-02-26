 Aller au contenu principal
Accenture signe un accord stratégique avec Mistral AI dans le secteur de l'IA
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 16:45

Accenture et Mistral AI ont annoncé une collaboration stratégique pluriannuelle destinée à aider les organisations en Europe et à l'échelle mondiale à développer une IA.

Les deux entreprises aideront leurs clients à passer rapidement à des déploiements d'IA sécurisés et à grande échelle.

Accenture et Mistral AI développeront conjointement et livreront des solutions d'IA auprès des entreprises.

Les entreprises lanceront des programmes de formation et de certification dédiés à leurs clients afin de fournir les connaissances et capacités nécessaires pour déployer, affiner et exploiter à grande échelle des solutions alimentées par Mistral IA.

" En nous associant à Mistral AI, un innovateur mondial de premier plan, nous réunissons des modèles souverains et la capacité de déployer la technologie à travers les industries, les régions géographiques et les fonctions commerciales. " a déclaré Mauro Macchi, DG pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Accenture.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
203,635 USD NYSE +6,29%
