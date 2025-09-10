 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 758,78
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture se renforce en cybersécurité avec l'acquisition du canadien IAMConcepts
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:00

(Zonebourse.com) - Accenture annonce l'acquisition de IAMConcepts, société canadienne spécialisée dans les services de gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM). Basée à Toronto, IAMConcepts fournit des solutions de gouvernance des identités, de gestion des accès privilégiés et de gestion des identités clients pour des banques, assureurs, établissements d'enseignement supérieur et opérateurs d'infrastructures critiques. L'opération apporte à Accenture une expertise reconnue et des talents hautement qualifiés dans un contexte où l'IA accroît la complexité des menaces. Paolo Dal Cin, responsable mondial de la cybersécurité d'Accenture, estime que cette intégration permettra 'une approche plus holistique de la détection des menaces'. Depuis 2015, Accenture a réalisé 22 acquisitions dans la cybersécurité, consolidant sa position face à la montée des cyberattaques. IAMConcepts, fondée en 2013, avait récemment été distinguée dans le rapport 2024 de KuppingerCole sur les intégrateurs IAM en Amérique du Nord.

Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
244,090 USD NYSE -3,09%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank