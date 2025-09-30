 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,53
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture rachète le japonais Aidemy pour renforcer ses services autour de l'IA
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 11:43

Accenture annonce la finalisation de son offre publique d'achat sur Aidemy qui deviendra sa filiale et sera prochainement retirée de la cote.

Spécialiste japonais de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale, Aidemy propose des services aux entreprises (formation, conseil organisationnel, développement de systèmes IA) ainsi qu'aux particuliers (programmes de reskilling, analyse de données, accompagnement de carrière). Environ 130 collaborateurs rejoindront Accenture.

Pour Accenture, cette opération lui permettra de renforcer LearnVantage, son service mondial de formation et de requalification, notamment en intelligence artificielle générative.

L'opération s'est déroulée du 15 août au 29 septembre 2025, le seuil minimum d'actions ayant été atteint. Accenture prévoit d'acquérir l'ensemble des titres restants dans les prochains mois.

Atsushi Egawa, CEO d'Accenture Japon, souligne que 'la combinaison des expertises permettra de maximiser le potentiel des collaborateurs des clients et de renforcer leur compétitivité'.

Enfin, Accenture indique que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à investir 1 MdUSD en trois ans afin de développer LearnVantage, après les rachats de Udacity, Award Solutions, TalentSprint et Ascendient Learning.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
247,120 USD NYSE +3,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PETER PARKS )
    Hong Kong: le titre de Zijin Gold prend 68% après son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 12:59 

    L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite

  • Bombardement israélien sur la bande de Gaza, vu depuis Israël le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Le Hamas examine le plan Trump pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 12:55 

    Le Hamas a commencé mardi l'examen du plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt deux ans de guerre, ... Lire la suite

  • La marque danoise de bijoux Pandora
    Le DG prendra sa retraite en 2026, sera remplacé par la directrice marketing
    information fournie par Reuters 30.09.2025 12:51 

    Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite

  • L'animateur de radio Jacques Essebag, également connu sous le nom d'Arthur, prononce un discours après avoir reçu le prix Jean-Pierre Bloch, au palais de l'Élysée à Paris, le 2 avril 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Arthur sort un livre sur "la solitude" et "la peur" des Français juifs
    information fournie par AFP 30.09.2025 12:44 

    L'animateur et producteur télé Arthur sort mercredi son premier livre, pour dire "la solitude", le "sentiment d'abandon" et la "peur" des Français juifs face à "la montée de l'antisémitisme", dans le contexte de la guerre à Gaza, a-t-il déclaré mardi sur France ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank