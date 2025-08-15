Accenture rachète CyberCX pour se renforcer en cybersécurité en Asie-Pacifique
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 10:05
Il s'agit de sa plus importante acquisition dans ce domaine, destinée à renforcer ses capacités régionales et à protéger les infrastructures critiques dans un contexte réglementaire et de menaces complexes.
Fondée en 2019 à Melbourne, CyberCX emploie environ 1400 personnes et offre des services allant du conseil à la sécurité gérée, avec des expertises en sécurité offensive, gestion de crise, intelligence des menaces et sécurité cloud. L'entreprise dispose également de plateformes basées sur l'IA et de partenariats avec Microsoft, Palo Alto Networks et CrowdStrike.
Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées, et sa finalisation reste soumise aux conditions de clôture habituelles, dont les approbations réglementaires.
Valeurs associées
|246,070 USD
|NYSE
|+0,15%
