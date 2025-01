Accenture: projet de coentreprise avec Telstra information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Telstra annonce un projet de coentreprise avec Accenture pour accélérer sa feuille de route en matière de données et d'IA, visant à renforcer son leadership réseau, améliorer l'expérience client et optimiser les opérations internes.



La coentreprise combinera les expertises de Telstra et d'Accenture dans le domaine des données et de l'IA, avec un accent sur l'intégration de l'IA responsable.



Accenture contribuera à hauteur de 3 milliards de dollars en investissement IA, offrant à Telstra un accès à des innovations technologiques et à des talents de la Silicon Valley.



L'objectif est de 'réinventer les processus métiers avec des outils d'IA intelligents, d'améliorer l'efficacité et de développer les compétences critiques au sein de l'entreprise'.





