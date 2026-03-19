Accenture progresse après des revenus solides au T2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 mars - ** Les actions d'Accenture ACN.N augmentent de 4,6 % à 204,07 $

** ACN annonce des revenus de 18,04 milliards de dollars pour le T2 , dépassant la moyenne des analystes de 17,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle prévoit des revenus pour le T3 entre 18,35 et 19,0 milliards de dollars , le point médian étant inférieur aux estimations des analystes de 18,72 milliards de dollars

** La société s'attend à une baisse de 1 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2026 en raison de la réduction des dépenses fédérales

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~27% cette année