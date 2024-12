Accenture: prévision de croissance du C.A. relevée information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Accenture a relevé jeudi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024/2025 à la faveur de gains de nouveaux contrats, notamment dans l'IA, son point fort du moment.



Le groupe américain, spécialisé dans le conseil en technologies, dit désormais s'attendre à un C.A. annuel en hausse de 4% à 7% à taux de changes constants sur l'exercice en cours, qui se clôturera fin mai, contre 3% à 6% précédemment.



En raison d'effets devises, l'entreprise abaisse toutefois sa prévision de bénéfice par action (BPA) pour l'ensemble de l'exercice, ramenée à 12,43-12,79 dollars contre 12,55-12,91 dollars jusqu'ici.



Le bénéfice et le chiffre d'affaires du cabinet de conseil ont dépassé les attentes à l'issue de son premier trimestre fiscal, clos à la fin du mois de novembre.



Le bénéfice net trimestriel ressorti à 2,28 milliards de dollars, soit 3,59 dollars par action, contre 1,97 milliard (3,10 dollars) un an auparavant. A titre de comparaison, le consensus visait lui un BPA de 3,42 dollars.



Quant au chiffre d'affaires, il a augmenté de 9% en données publiées (+8% à changes constants) pour atteindre 17,7 milliards de dollars, là où les analystes attendaient 17,1 milliards.



Les gains de nouveaux contrats ('new bookings') ont totalisé 18,7 milliards de dollars, soit une hausse de 1% en données publiées comme à changes constants, dont 1,2 milliard de dollars liés à l'IA générative.



En Bourse, l'action Accenture - qui accuse un repli de près de 1% depuis le début de l'année - était attendue en hausse de plus de 5% jeudi matin à Wall Street suite à cette publication.





