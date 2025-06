Accenture: partenariat stratégique avec Palantir information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 15:06









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services, filiale d'Accenture spécialisée dans les technologies pour le gouvernement américain, indique avoir conclu un partenariat stratégique majeur avec Palantir, spécialiste des logiciels de traitement de données complexes.



Ce partenariat désigne Accenture Federal comme partenaire privilégié pour l'implémentation des solutions Palantir auprès des clients fédéraux américains.



Les deux sociétés uniront leurs expertises pour déployer des solutions d'IA à vocation opérationnelle, visant à optimiser les processus critiques des agences fédérales, renforcer la prise de décision et accroître la résilience des opérations.



La collaboration portera dans un 1er temps sur trois offres principales : la fusion des données de l'entreprise au terrain pour moderniser les systèmes métiers, l'orchestration prédictive des chaînes d'approvisionnement combinant expertise logistique et IA, et la mise en place d'outils pour renforcer l'intelligence financière des agences fédérales.





