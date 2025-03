Accenture: partenariat de cybersécurité avec Verizon information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Verizon Business et Accenture annoncent un partenariat stratégique dans le but de développer des solutions avancées de cybersécurité face à l'évolution des menaces.



L'accord prévoit notamment des services as-a-service en gestion des identités, détection et réponse aux menaces (MxDR) et gestion des risques.

À terme, les deux entreprises aussi codévelopper de nouvelles solutions.



' Le paysage de la sécurité devient de plus en plus complexe, sous l'effet des technologies émergentes, de l'incertitude géopolitique, des réglementations mondiales sur la cybersécurité et les données, des risques liés aux chaînes d'approvisionnement et du déficit de compétences en cybersécurité. Les entreprises doivent prioriser leur résilience pour anticiper l'évolution des menaces ', a déclaré Manish Sharma, directeur général - Amériques, Accenture.





