Accenture : le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasse les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N ont augmenté de 2 % à 244 $ avant l'ouverture du marché

** Accenture a annoncé un chiffre d'affaires de 17,60 milliards de dollars au quatrième trimestre, selon les données compilées par LSEG

** Prévisions de bénéfices ajustés par action pour l'année fiscale 26 entre 13,52 et 13,90 dollars, contre 13,77 dollars pour l'année fiscale précédente

** Accenture prévoit d'augmenter ses effectifs au cours de l'exercice 26 et a lancé un programme d'optimisation des activités de six mois, dans le cadre duquel il prévoit d'enregistrer une charge de 865 millions de dollars

** Accenture a proposé d'établir un nouveau campus en Inde, visant à ajouter environ 12 000 emplois à sa main-d'œuvre dans le pays, a rapporté Reuters en exclusivité plus tôt cette semaine

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 32 % depuis le début de l'année