Accenture lance une activité Construct et investit dans Within

Accenture indique avoir lancé Accenture Construct, une nouvelle activité mondiale destinée à aider les chefs de projet à planifier, exécuter et optimiser de grands projets d'infrastructures et d'investissement, des aéroports et réseaux électriques aux centres de données, réseaux ferroviaires et installations de fabrication avancées.

La nouvelle entité regroupe l'activité de projets d'investissement d'Accenture, qui a été multipliée par quatre en trois ans dans les domaines du conseil stratégique, de l'ingénierie, de la réalisation de projets et des services technologiques.

Elle est conçue pour réinventer la manière dont les projets d'investissement sont réalisés afin de surmonter les retards, les dépassements de coûts et les risques d'exécution, en faisant évoluer des modèles de réalisation de projets fragmentés grâce à l'IA et aux données.

"La demande mondiale pour les programmes d'investissement dans les infrastructures critiques s'accélère, tandis que l'IA change fondamentalement la manière dont les projets sont planifiés, réalisés et exploités", souligne Julie Sweet, PDG d'Accenture.

Accenture Construct dessert des clients privés et publics à travers le monde et est organisée autour de cinq lignes d'activité mondiales : centres de données, services publics et télécommunications, transports et infrastructures civiques, fabrication avancée et industries de procédés.

Un investissement dans une plateforme d'IA

Par ailleurs, Accenture annonce avoir réalisé un investissement, par l'intermédiaire de sa branche de capital-investissement Accenture Ventures, dans Within, une société proposant une plateforme d'IA qui aide les organisations à cartographier, améliorer et automatiser leurs processus et opérations métier.

Dans ce cadre, Accenture et Within s'associent pour aider les clients à mieux comprendre comment le travail est réalisé, à identifier des possibilités d'amélioration des performances, à déployer des agents d'IA et à générer des gains continus de productivité et d'efficacité.

Within repose sur une architecture privée et souveraine, conçue pour répondre aux exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données, ce qui rend la plateforme adaptée aux secteurs réglementés. Les termes financiers de l'investissement ne sont pas divulgués.