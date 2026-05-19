Accenture investit dans un spécialiste de l'intelligence décisionnelle

Accenture annonce avoir investi, via Accenture Ventures, pour un montant non divulgué, dans Aera Technology, en vue de combiner l'intelligence décisionnelle agentique de cette société avec ses propres capacités de chaîne d'approvisionnement activées par l'IA.

Cette combinaison permettra d'apporter des solutions de prise de décision en temps réel pilotées par l'IA aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes dans les secteurs des biens de consommation, des hautes technologies, des sciences de la vie, des mines et de l'énergie.

"La plupart des chaînes d'approvisionnement reposent aujourd'hui sur des processus manuels et fragmentés. Selon les recherches d'Accenture, la majorité des entreprises en sont encore aux premiers stades d'adoption de capacités autonomes", souligne Accenture.

La technologie d'Aera combine une IA agentique, un modèle propriétaire de données décisionnelles et des moteurs d'orchestration en temps réel afin de fournir des décisions fiables et transparentes à travers la chaîne d'approvisionnement, les achats, la finance et les opérations.

Les agents d'Aera surveillent en permanence les changements, améliorent les décisions d'offre et de demande et sont capables d'exécuter des actions. Ils apprennent en outre de chaque résultat afin d'améliorer les performances au fil du temps, aidant ainsi les entreprises à gagner en efficacité.