Accenture investit dans General Robotics pour faire progresser la robotique basée sur l'IA
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 12:56
General Robotics propose une intelligence robotique qui permet aux organisations de déployer rapidement et d'adapter en permanence des robots de toute forme, équipés de n'importe quelle IA, pour n'importe quelle tâche.
Grâce à cet investissement, Accenture et General Robotics s'associeront également pour aider les fabricants, les entreprises de logistique et les clients d'autres secteurs à faire progresser leurs opérations autonomes grâce à l'IA physique.
L'IA physique est essentielle au déploiement à grande échelle des robots, car elle permet de réaliser des simulations d'usines et d'entrepôts reproduisant fidèlement les conditions réelles, dans lesquelles les robots apprennent à accomplir leurs tâches plus efficacement. Ces simulations permettront également aux entreprises de trouver des configurations plus efficaces pour leurs flottes de robots avant de les déployer sur les sites réels.
Accenture apporte une expertise approfondie dans le domaine de l'IA physique ainsi que dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et d'autres industries notamment les services publics, l'énergie et l'aérospatiale.
" La robotique physique basée sur l'IA apporte des réponses aux défis auxquels nos clients sont confrontés, tels que les pénuries de main-d'oeuvre, les difficultés de productivité dans les usines et les entrepôts, ainsi que l'augmentation constante des coûts d'investissement et d'exploitation ", a déclaré Prasad Satyavolu, responsable mondial des secteurs de la fabrication et des opérations chez Accenture.
" Notre partenariat avec General Robotics aidera les entreprises à déployer des systèmes robotiques en toute sécurité, de manière efficace, plus rapidement et à grande échelle".
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