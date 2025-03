Accenture: investissement stratégique dans l'IA chiffrée information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique dans OPAQUE, fournisseur d'une plateforme d'IA mettant l'accent sur la confidentialité, la souveraineté et la conformité.



Elle permet ainsi aux organisations d'exécuter des charges de travail d'IA polyvalentes à l'échelle du cloud, en utilisant des données chiffrées et un partage de données gouverné.



Cet investissement, réalisé via Accenture Ventures, souligne l'engagement d'Accenture à accélérer l'adoption de l'IA en aidant les entreprises à exploiter pleinement la valeur de leurs données sensibles en toute sécurité.







