Accenture: hausse de 7% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 12:23









(CercleFinance.com) - Accenture publie un chiffre d'affaires de 16.6 milliards de dollars au titre du 2e trimestre de son exercice comptable (soit déc-jan-fév), en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat d'exploitation ressort à 2.24 milliards de dollars, en hausse de 9.8%, pour un bénéfice net part du groupe de 1.78 milliard de dollars, en hausse de 6.5%. Le BPA dilué ressort ainsi à 2.82 $ (+7%).



' Nos résultats du deuxième trimestre démontrent que nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie visant à mener la réinvention pour nos clients et à renouer avec une forte croissance en FY25, avec une croissance généralisée à travers les marchés, les industries et les types de services que nos clients attendent de nous ', a commenté Julie Sweet, le dirigeante d'Accenture.



Pour le 3e trimestre de son exercice comptable, Accenture cible un chiffre d'affaires compris entre 16.9 et 17.5 milliards de dollars, soit une hausse de 3% à 7% en monnaie locale.



Par ailleurs le groupe cible désormais un BPA compris entre 12.55 et 12.79$ sur l'ensemble de l'exercice 2025 (vs entre 12.43 et 12.79$ dans l'estimation publiée en décembre).







