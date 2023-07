Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: finalise l'acquisition d'Optimind information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Optimind, une société de conseil qui accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroître leurs performances.



Accenture rappelle que Optimind a été lauréat de la médaille d'or EcoVadis 2022 pour sa politique de responsabilité sociale d'entreprise.



Composée de plus de 350 professionnels, l'équipe d'Optimind sert des clients en France et au Luxembourg.



Les nouveaux venus rejoindront Accenture afin de renforcer ses capacités à fournir aux clients des services quantitatifs et qualitatifs de gestion des risques et de conformité.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.







Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.85% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.72%