Accenture dévisse sur des revenus décevants

Accenture chute de 15% à 132 USD en première partie de séance à Wall Street : la publication de résultats supérieurs aux attentes sur le plan des bénéfices au titre du trimestre écoulé se trouve complètement éclipsée par des revenus et des prévisions jugés décevants par les analystes, tandis que les trois acquisitions annoncées parallèlement ne semblent guère convaincre.

Des chiffres mitigés pour le trimestre écoulé...

Le groupe de conseil et de technologie publie, au titre de son 3e trimestre 2025-2026, un BPA en hausse de 9% à 3,80 USD, dépassant de 2% l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle en amélioration de 20 points de base à 17%, soit 0,4 point au-dessus de l'estimation de Jefferies.

Néanmoins, ses revenus ne se sont accrus que de 6% à 18,72 MdsUSD ( 3% en monnaies locales), dépassant certes légèrement le point médian de sa fourchette cible, qui allait de 18,35 à 19 MdsUSD, mais restant inférieurs aux 18,8 MdsUSD du consensus.

Jefferies, qui anticipait pour sa part 18,92 MdsUSD de revenus totaux, précise que ce sont les revenus de conseil qui ont manqué ses attentes (9,33 MdsUSD contre 9,55 MdsUSD), alors que ceux d' outsourcing se sont révélés conformes à ses prévisions (9,39 MdsUSD contre 9,38 MdsUSD).

"Les clients semblent avoir encore réduit leurs dépenses discrétionnaires", explique le broker américain, qui pointe aussi un resserrement à la baisse des prévisions de revenus du groupe pour l'ensemble de l'exercice en cours.

... et des prévisions d'activité décevantes pour la fin de l'exercice

En effet, s'il vise désormais un BPA ajusté annuel compris entre 13,78 et 13,90 USD, contre une fourchette précédente de 13,65 à 13,90 USD, Accenture n'attend plus qu'une croissance de ses revenus comprise entre 3 et 4% en monnaies locales, contre de 3 à 5% auparavant.

Ces prévisions impliquent des revenus attendus entre 17,75 et 18,4 MdsUSD pour les trois derniers mois de l'exercice, une fourchette inférieure à la fois aux 18,6 MdsUSD anticipés par Jefferies et aux 18,5 MdsUSD du consensus de marché.

"La demande de transformations à grande échelle reste forte, avec 104 contrats clients trimestriels de 100 MUSD ou plus depuis le début de l'année, en hausse de 13%", soulignait pourtant la directrice générale d'Accenture, Julie Sweet, dans son communiqué.

"Nous constatons une augmentation des programmes de transformation par l'IA à grande échelle, tout en mettant en oeuvre notre stratégie pour conquérir de nouveaux marchés", poursuivait-elle, mettant en avant trois acquisitions annoncées parallèlement ce jeudi.

Trois acquisitions dans la cybersécurité

En effet, Accenture a fait part d'accords visant à acquérir une participation majoritaire dans Dragos, ainsi que 100% de runZero et de NetRise, pour une valeur d'entreprise combinée d'environ 4,175 MdsUSD, des transactions qui devraient être finalisées en août ou en septembre 2026.

Selon le groupe, ces acquisitions devraient renforcer significativement sa position sur le marché de la cybersécurité des technologies opérationnelles, au-delà du segment des services, où il revendique déjà une position de leader, grâce à l'ajout de capacités logicielles.

Accenture estime que ces acquisitions génèrent de solides marges brutes et, bien qu'initialement dilutives, devraient renforcer le BPA et le flux de trésorerie disponible à long terme, "positionnant l'activité pour une croissance et des rendements à long terme".