Accenture développe un assistant IA pour la DG INTPA de la CE

Accenture indique avoir travaillé avec la Direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA) de la Commission européenne (CE) à la conception, au développement et au déploiement à grande échelle d'un assistant IA qui transforme la manière dont des milliers de collaborateurs travaillent pour la DG INTPA à travers le monde.

Depuis septembre 2025, Accenture accompagne la DG INTPA dans sa transition vers des méthodes de travail augmentées par l'IA, en développant une plateforme, lancée en mars dernier, qui compte déjà plus de 2 000 utilisateurs réguliers, générant plus de 400 000 requêtes sur un large éventail de sujets.

Cette solution opérationnelle est conçue pour aider les collaborateurs à mobiliser plus rapidement les connaissances institutionnelles, à préparer des analyses complexes en matière de politiques publiques et de financement, et à libérer du temps pour la réflexion, l'analyse et le travail stratégique.

Cet assistant, adapté à la terminologie, aux procédures, aux priorités et aux méthodes de travail spécifiques de la DG INTPA, combine des modèles linguistiques avancés avec un accès sécurisé et contrôlé aux connaissances et aux documents internes autorisés, ainsi qu'une connectivité Internet, afin d'apporter un soutien contextualisé aux équipes.

Le programme a été développé avec le soutien de l'AI Lab d'Accenture à Bruxelles, un centre dédié inauguré en 2023 où les organisations du secteur public peuvent expérimenter et évaluer des solutions d'intelligence artificielle et d'IA générative dans un environnement maîtrisé avant leur déploiement à grande échelle.

La prochaine phase du programme introduira des capacités d'IA agentique pour des cas d'usage strictement définis, afin d'assister certains flux de travail encadrés, au-delà de la seule recherche d'informations. Ces fonctionnalités resteront intégrées aux processus de gouvernance existants.