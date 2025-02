Accenture: création d'une coentreprise au Japon information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 16:17









(CercleFinance.com) - Infroneer et Accenture ont annoncé la signature d'un accord pour la création d'une coentreprise, Infroneer Strategy & Innovation.



Cette société permettra de promouvoir l'innovation pour la construction et l'exploitation d'infrastructures au Japon.



La structure d'investissement de la coentreprise est détenue à 81 % par Infroneer HD et à 19 % par Accenture. La coentreprise sera créée le 1er avril 2025 et comptera environ 100 employés.



Atsushi Egawa, DG d'Accenture Japon, a déclaré : ' Cette coentreprise est la première initiative d'Accenture dans le secteur de la construction au Japon, qui permettra non seulement d'accélérer la compétitivité du groupe Infroneer, mais aussi de contribuer à résoudre les défis structurels auxquels le Japon est actuellement confronté'.





